Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заплатит штраф в размере 20 тыс. рублей за нарушение порядка проведения акции протеста. Такое решение утвердил Свердловский облсуд, сообщает пресс-служба инстанции.

Незаконная акция состоялась 23 января в Екатеринбурге. 29 марта Октябрьский райсуд города постановил оштрафовать Ройзмана. Но его защита подала апелляцию. Теперь решение суда вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ройзман был осуждён за другие правонарушения к девяти суткам ареста. Правда, уже на следующий день облсуд уменьшил рок ареста до одних суток.