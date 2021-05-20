Саратов, , 13:46 — REGNUM В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 20 мая прошли 222 145 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в вакцинации поучаствовал 4091 житель. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 173 004 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области вакцинацию от COVID-19 проходят и социальные работники. На сегодняшний день препаратом «Cпутник V» привили 802 сотрудника комплексных центров социального обслуживания. Для удобства сотрудников прямо на рабочем месте вакцинируют медики выездной бригады.

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