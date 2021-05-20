Москва, , 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин 21 мая будет принимать участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в формате видеоконференции. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Кремля.

«21 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдёт в формате видеоконференции», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что в ходе данного заседания предполагается рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в том числе совместное противодействие распространению коронавируса, а также преодоление последствий пандемии в социально-экономической сфере.

Кроме этого, указывается, что будут обсуждены основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021−2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнёрами ЕАЭС, а также приняты решения, которые будут призваны способствовать повышению эффективности функционирования единого рынка союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.