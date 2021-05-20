Москва, , 13:51 — REGNUM Президентские администрации России и Украины проводят контакты по подготовке гипотетической встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Никаких сроков возможного саммита пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 мая журналистам.

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Он уточнил, что с Киевом контактирует заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Определённые наброски возможных тем к обсуждению уже есть, но процесс идёт непросто.

«Пока наброски широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные, гипотетической повестки дня гипотетической встречи», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что никакой информации о сроках встречи президентов нет, также пока не стоит говорить о каких-либо пунктах повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Зеленский заявил о начале переговоров с РФ по поводу его возможной встречи с Путиным.

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