Москва, , 13:34 — REGNUM Предусмотреть эвакуацию граждан России и стран Содружества Независимых Государств из сектора Газа распорядился президент РФ Владимир Путин. Соответствующее распоряжение от 20 мая опубликовано на интернет-портале правовой информации.

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Распоряжение отдано в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа, связанной с военной операции Израиля. Путин поручил МИД, МЧС и Службе внешней разведки России определить сроки эвакуации с учетом ситуации в зоне конфликта. Эвакуированных граждан поручено доставлять в Москву.

Ранее в представительстве России при Палестинской национальной администрации сообщили, что прорабатывают вывоз российских граждан из сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

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