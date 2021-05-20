Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге 62-летнего мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырех мальчиков. Предполагаемый педофил задержан. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, подозреваемый растлевал детей с января по март 2021 года в Красногвардейском районе. Мужчина неоднократно совершал иные действия сексуального характера, а также развратные действия в отношении четырех мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет.

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.132, а также ч.1 ст. 135 УК РФ («Иные действия сексуального характера», «Развратные действия»).

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, и предъявлении ему обвинения», — резюмировали в ведомстве.

По данным СМИ, среди пострадавших от похотливого педофила есть и девочки, в возрасте 11 и 15 лет. «У правоохранителей есть основания полагать, что пенсионер совершал аналогичные деяния в отношении большого количества несовершеннолетних. Работа по установлению жертв продолжается», — сообщает агентство «Оперативное прикрытие».