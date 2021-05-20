Воронеж, , 13:33 — REGNUM Мужчине, подозреваемому в стрельбе рядом с одной из школ Воронежа, грозит арест. Ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу направлено следствием в суд, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 20 мая старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Утром 18 мая учащимся одной из школ в Воронеже, находившимся на уроке физкультуры на пришкольной территории, 33-летний мужчина продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону, прозвучал хлопок, после чего он скрылся.

В тот же день подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. При обыске у подозреваемого в квартире было обнаружено и изъято аэрозольное устройство самообороны модели «Пионер» — именно его дети и приняли за пистолет.

Сам подозреваемый в ходе допроса сообщил, что предмет, используемый в качестве оружия, детям не демонстрировал, а лишь выстрелил в воздух, чтобы его опробовать. Версию следователи намерены проверить.

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