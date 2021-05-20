Красноярск, , 13:31 — REGNUM Первый в этом сезоне случай заболевания боррелиозом зарегистрирован в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в краевом управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в последние пять лет в регионе ежегодно регистрируется от 157 до 371 случая заражений клещевым боррелиозом.

По словам специалистов, после обнаружения присосавшегося клеща нужно как можно быстрее его удалить. Возбудители клещевых инфекций практически сразу попадают в организм человека со слюной.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон активности клещей продолжается в Бурятии.

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