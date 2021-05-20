Будапешт, , 13:31 — REGNUM На 66-м году жизни умер венгерский футбольный арбитр Шандор Пуль. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Венгерской футбольной федерации.

«Шандор Пуль умер. Всемирно известному судье было 65 лет», — говорится в сообщении.

Пуль известен тем, что судил финальный матч чемпионата мира по футболу 1994 года, а также финал Лиги чемпионов 1997 года. Он трижды подряд признавался арбитром года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Последние годы Пуль работал в Венгерской футбольной федерации, где был заместителем председателя судейского комитета.

Напомним, финал ЧМ-1994 между сборными Бразилии и Италии прошёл в Пасадине (штат Калифорния, США). Победу в серии пенальти одержали бразильские футболисты со счётом 3:2 (основное и дополнительное время — 0:0).

В финале Лиги чемпионов 1997 года дортмундская «Боруссия» обыграла туринский «Ювентус» со счётом 3:1.