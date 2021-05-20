Москва, 20 мая 2021, 13:30 — REGNUM Строительство «Северного потока — 2» находится на завершающей стадии и изменение позиции Соединенных Штатов не создаст лишних препятствий. Об этом 20 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Вашингтон снял часть санкций против «Северного потока — 2».
Он добавил, что решение США не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе американского Госдепартамента со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена заявили, что введение санкций против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига не отвечает национальным интересам США.
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