Москва, , 13:30 — REGNUM Строительство «Северного потока — 2» находится на завершающей стадии и изменение позиции Соединенных Штатов не создаст лишних препятствий. Об этом 20 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Вашингтон снял часть санкций против «Северного потока — 2».

«Вне зависимости от этого решения работа велась и не раз констатировалось нами намерение завершить как можно скорее этот проект», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что решение США не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе американского Госдепартамента со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена заявили, что введение санкций против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига не отвечает национальным интересам США.

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