Москва, , 13:34 — REGNUM В России представлен рестайлинговый легкий коммерческий автомобиль Iveco Daily. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продажи новинки стартуют до конца мая. Впервые обновленный Iveco Daily был представлен на европейском авторынке в 2019 году.

Отмечается, что в России Iveco Daily является единственным легким коммерческим автомобилем иностранного производства на рамном шасси. Весит новинка от 3,5 до 7,2 т.

Модернизированное авто получила большую радиаторную решетку, новую светодиодную оптику, а также составной бампер.

Размер колесной базы составляет от 3520 до 5100 мм. А вместимость грузового отсека равна от 12 до 19,6 кубических метра.

Внутри модели предусмотрены: трехспицевый руль, «приборка» с цветным 3,5-дюймовым экраном, клавиша электроручника и модернизированная система мультимедиа с 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

Iveco Daily оснащен опцией экстренного торможения (AEB), интеллектуальным круиз-контролем, режимом передвижения по пробкам, помощником при движении в гору, опцией противодействия боковому ветру.

Моторная линейка новинки состоит из 136-сильного дизельного двигателя на 2,3 л, мотора объёмом 3,0 л мощностью 180 или 210 л. с. в зависимости от версии. Также есть версия агрегата, работающего на метане. Такой «движок» имеет объёмом 3,0 л производительностью 136 л. с. В качестве трансмиссии стоит шестиступенчатая «механика» или восьмискоростная гидромеханическая автоматическая коробка ZF.

Напомним, в апреле на российском авторынке было продано 4772 машины сегмента LCV — на 219% больше, чем год назад.

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