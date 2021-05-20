Москва, , 13:30 — REGNUM Правительство РФ предлагает включить вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. Об этом 20 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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Премьер-министр напомнил, что в стране проходит добровольная бесплатная массовая вакцинация от COVID-19. Она будет продолжаться, как отметил Мишустин, до выработки у населения коллективного иммунитета.

«Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок», — сказал Мишустин.