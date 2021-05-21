Багдад, , 08:17 — REGNUM В парламентских выборах в Ираке намерены принять участие минимум 34 кандидата христианского вероисповедания, сообщает ватиканское издание Agenzia Fides. Для христианских меньшинств в парламенте предоставляется минимальная квота в пять мест.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые из этих кандидатов пойдут по партийным спискам, другие — по мажоритарным округам.

В начавшейся избирательной кампании примут участие порядка 44 коалиций, состоящих из 267 партий. Мест всего 325, на них претендуют 3500 кандидатов. Из них от партий и коалиций идут порядка тысячи.

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