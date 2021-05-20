Сургут, Югра, , 13:30 — REGNUM В Югре 25-летний житель одной из южных республик отдан под суд за попытку убить своих двоих земляков. Об этом сообщает окружное управление СКР.

По данным следствия, поздним вечером 9 августа 2020 года в Сургуте между этими гражданами возник конфликт. Два человека пытались пресечь его пренебрежительное и вызывающее поведение. После этого нападавший затаил злобу, вооружился ножом и ранил этих граждан ножом.

Спустя некоторое время его нашли в лесу. Суда он ждёт в СИЗО. Вины за собой не признаёт, тем не менее следователи заявляют, что уже собрали против него необходимые доказательства.