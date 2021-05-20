Саратов, , 13:48 — REGNUM В Саратовской области за прошлый день зарегистрировали еще четыре летальных исхода среди носителей коронавируса. Как сообщает облминздрав, по состоянию на 20 мая от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1020 человек.

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За сутки жертвами нового заболевания стали трое мужчин и одна женщина в возрасте от 43 до 72 лет.

Число активных больных снизилось на 123 пациента и на сегодняшний день составляет 3289 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция зарегистрирована у 61 451 человека. Выздоровели за сутки 239 человек, за все время — 57 142 пациента.

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