Владикавказ, , 13:29 — REGNUM Власти Северной Осетии намерены расширить географию полетов из аэропорта во Владикавказе. В числе направлений, которые рассматриваются в качестве возможных к запуску, Азербайджан, Армения и Турция. Речь об этом шла в ходе заседания правительства субъекта РФ.

«Проработайте варианты Азербайджан, Армения, Турция и т.д. Продумайте и дополнительные рейсы на летний сезон, направления, которые возможно нужно субсидировать», — отдал поручение врио главы РСО-Алании Сергей Меняйло.

В настоящее время из аэропорта столицы Северной Осетии регулярно выполняются рейсы лишь в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. По словам врио министра транспорта и промышленности Владимира Марзоева, среди новых направлений рассматриваются Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Симферополь и Краснодар.