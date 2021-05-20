Москва, , 13:34 — REGNUM В глобальном масштабе на планете Земля начинается время 3D-принтеров. Об этом 20 мая заявил промышленный дизайнер Владимир Пирожков на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пришло время принтеров — это следующий уровень», — сказал эксперт.

Однако на них технологический прогресс человечества не остановится, уверен он.

«За принтерами придет время новых материалов. То, что было в фильме Терминато-2, где робот жидкий вставал из лужи. Вот это следующий уровень», — сказал Пирожков.

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