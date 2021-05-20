Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Следователи в Петербурге готовятся предъявить обвинение врачу частной клиники, из-за которого относительно простая процедура обрезания едва не обернулась гибелью двухлетнего мальчика. Ребенок четыре минуты не дышал, пока его не реанимировали врачи городской больницы. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как установлено, 18 мая в частной клинике ООО «ЛЮКСмед» Выборгского района Санкт-Петербурга процедура обрезания привела к клинической смерти двухлетнего пациента. 29-летний врач, гражданин Республики Узбекистан, ввёл малышу препарат «лидокаин», после чего произвел операцию по обрезанию крайней плоти. В результате этих действий наступила клиническая смерть ребенка, остановка кровообращения длительностью четыре минуты и судорожный синдром.

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала мальчика в городскую детскую больницу. В настоящее время ребенок находится под присмотром профильных врачей, ему проводятся реанимационные мероприятия, оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По данному факту ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). В отношении подозреваемого — врача — избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также будет дана юридическая оценка деятельности частной клиники», — уточнили в ведомстве.

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