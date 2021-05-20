Чикаго, США, , 13:27 — REGNUM Мэр американского города Чикаго и первая чернокожая женщина нетрадиционной сексуальной ориентации, занявшая этот пост в городе, Лори Лайтфут заявил 18 мая о том, что она не намерена давать интервью белым журналистам, сообщает New York Post.

«К настоящему времени вы, возможно, слышали новости о том, что по случаю двухлетней годовщины моей инаугурации мэром этого великого города я буду давать интервью один на один исключительно цветным журналистам», — заявила Лайтфут.

«Как цветной человек, я на протяжении всей своей взрослой жизни делала все, что могла, чтобы бороться за разнообразие и инклюзивность в каждом учреждении, частью которого я была, и то, что я мэр, дает мне уникальную возможность пролить свет на этот важнейший вопрос», — добавила она.

Представитель Лайтфут позже пояснил, что протест касается только интервью о годовщине ее пребывания в должности.