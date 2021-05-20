Казань, , 13:33 — REGNUM Сценарий силового решения конфликта в Донбассе по-прежнему «лежит на столе» у президента Украины. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил 20 мая журналистам в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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По его словам, заметны попытки Киева переписать Минские соглашения и фактически изменить их очередность, а также ужесточение позиции Украины по Донбассу. Недавнее обострение ситуации в Донбассе говорит о нежелании Украины отменять силовой вариант.

«Вариант силового решения проблемы пока остаётся, скажем так, в папке у украинского президента, или на столе», — сказал Руденко.

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