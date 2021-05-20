Киев, 20 мая 2021, 13:27 — REGNUM Вопрос о государственном референдуме должен быть главным вопросом политической повестки дня на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.
По его словам, всеукраинский референдум может стать одним из способов прекращения войны в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины похвалил правительство страны, а также рассказал, каких политиков точно не будет в его составе.
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