Киев, , 13:27 — REGNUM Вопрос о государственном референдуме должен быть главным вопросом политической повестки дня на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

По его словам, всеукраинский референдум может стать одним из способов прекращения войны в Донбассе.

«Я уверен, что через какое-то время… мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой. Один может быть из планов, если сработает другой», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины похвалил правительство страны, а также рассказал, каких политиков точно не будет в его составе.

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