Кызыл, , 13:25 — REGNUM На территории двух районов Республики Алтай после обильных осадков ухудшилась паводковая обстановка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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В Улаганском районе произошёл перелив через дорогу Балыктыюль — Балыкча на участке с 87 по 98 км. В Кош-Агачском районе затруднён проезд к трём поселениям.

Власти Чойского и Улаганского районов подготовили к развёртыванию три пункта временного размещения жителей на 573 человека. Запас продуктов питания составляет две недели.

«По состоянию на 14 часов 20 мая осадки в населенном пункте Балыкча прекращены, по высокогорью идет снег. Уровень воды повысился до 725 (+5). Подтоплено 24 приусадебных участка», — отметили в управлении.

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