Казань, , 13:47 — REGNUM В Татарии по состоянию на 20 мая подтверждено 21 140 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки зарегистрировали еще 33 носителей инфекции, также как и накануне.

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Республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что выздоровели с начала наблюдения 18 080 пациентов, за сутки выписались 44 человека. Новых жертв COVID-19 за минувший день не зарегистрировано. Скончались за все время 483 носителя вируса.

Госпитализация из числа новых заболевших потребовалась 19 жителям, 14 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 14 случаев заражения, восемь инфицированных проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, доля сторонников обязательной вакцинации от коронавируса составляет 19%. По их мнению, коронавирус — «это не шутки», «уже прошёл вакцинацию». Затруднились ответить 15% опрошенных. Опрос проведён 19−20 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 401 населенном пункте.

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