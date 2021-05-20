Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В школах Новосибирска завтра, 21 мая и в субботу, 22 мая, прозвенят последние звонки для одиннадцатиклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Учебный год завершится для 25 723 выпускников (в 2020 году — 25 098), из них: 16 279 выпускников девятых классов (в 2020 году — 16 322); 9444 выпускников 11-х классов (в 2020 году — 8776).

Напомним, что в прошлом году из-за коронавируса власти Новосибирска отменили все школьные праздники, в том числе последние звонки.

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