Киев, , 13:23 — REGNUM «Эпоха бедности» на Украине окончательно закончится, когда все граждане будут платить налоги, а взаимодействие с государством будет максимально «диджитализировано», заявил на пресс-конференции 20 мая президент страны Владимир Зеленский.

Президент заявил, что вопрос с бедностью не простой и не все зависит от него лично.

«Я давлю на правительство, чтобы увеличили и «минималку», и пенсии. Им непросто — и со мной, с одной стороны, и медленным наполнением бюджета из-за COVID», — сказал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что скорое завершение «эпохи бедности» на Украине было одним из главным предвыборных обещаний Зеленского в ходе президентской кампании-2019.