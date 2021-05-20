Минск, , 13:23 — REGNUM Александр Лукашенко 20 мая собрал совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска и заявил, что не намерен терпеть долгострои — инвестиционные проекты компаний из России и Ирана. В частности, он акцентировал внимание на проекте «Газпрома» — офисного центра его белорусской дочерней компании «Газпром трансгаз Беларусь».

Высказавшись об «излишнем перенаселении Минска», Лукашенко обратил внимание на крупные инвестиционные проекты и заявил: «Хотелось бы наконец услышать от председателя горисполкома. Мы что, дальше будем терпеть этот газпромовский забор в центре Минска? Они же просили: дайте нам кусок земли, мы хотим построить красивое здание. Где это здание?».

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«По иранскому проекту, или чей там проект… Это проспект Независимости — это лицо не только Минска, но и страны. До каких пор это надо терпеть? Раковское предместье — там объектов немало», — добавил Лукашенко. Лукашенко акцентировал внимание на необходимости рационального использования земель и вопросы эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства. Также он высказался на тему идеологической работы при организации массовых мероприятий, проинформировала президентская пресс-служба.