Москва, , 13:23 — REGNUM Заключительный полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» проходит в четверг, 20 мая в Москве. Соревнование проводится в онлайн-формате.

К участию в онлайн полуфинале допущены более 100 участников из разных регионов России, в их число входят все полуфиналисты второго сезона, которые не смогли посетить очные этапы конкурса, а также те, кто успешно решит специальные кейсы от партнеров конкурса.

В течение основного дня полуфинала — 20 мая — конкурсанты презентуют свои проекты перед экспертами, а также занимаются решением кейсов, ранее предложенных партнерами конкурса. В рамках онлайн-полуфинала состоятся диалоги с наставниками и экспертами конкурса, панельные дискуссии, а также выступления победителей первого сезона конкурса.

«Для всех полуфиналистов, которые по каким-либо причинам не смогли приехать к нам на очные испытания, мы организуем онлайн-полуфинал. На этом этапе мы ожидаем интересные проекты из самых отдаленных уголков нашей страны. Также, по многочисленным просьбам наших участников, совместно с партнерами, мы решили предоставить дополнительный шанс принять участие в онлайне для всех полуфиналистов, которые успешно справились с дистанционным тестированием. 3 мая был запущен дополнительный отборочный этап. Участники решают специальные кейсы от государственной корпорации «Роскосмос», авиакомпании «Россия», авиакомпании «Аэрофлот», Правительства Мурманской области, отеля «Азимут» и Администрации города-курорта Анапа. Полуфиналисты представят варианты решения кейсов 20 мая перед экспертным жюри», — отметил ранее заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Вечером 20 мая будут подведены итоги и определены участники, которых пригласят на финал конкурса «Мастера гостеприимства».

Всего во втором сезоне на конкурс «Мастера гостеприимства» поступила 29 561 регистрация.

Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени. Впереди полуфинал в Перми.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».