Москва, 20 мая 2021, 13:23 — REGNUM Заключительный полуфинал второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» проходит в четверг, 20 мая в Москве. Соревнование проводится в онлайн-формате.
К участию в онлайн полуфинале допущены более 100 участников из разных регионов России, в их число входят все полуфиналисты второго сезона, которые не смогли посетить очные этапы конкурса, а также те, кто успешно решит специальные кейсы от партнеров конкурса.
В течение основного дня полуфинала — 20 мая — конкурсанты презентуют свои проекты перед экспертами, а также занимаются решением кейсов, ранее предложенных партнерами конкурса. В рамках онлайн-полуфинала состоятся диалоги с наставниками и экспертами конкурса, панельные дискуссии, а также выступления победителей первого сезона конкурса.
Вечером 20 мая будут подведены итоги и определены участники, которых пригласят на финал конкурса «Мастера гостеприимства».
Всего во втором сезоне на конкурс «Мастера гостеприимства» поступила 29 561 регистрация.
Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени. Впереди полуфинал в Перми.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».