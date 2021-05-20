Сеул, , 13:25 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило глубокую озабоченность по поводу стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в Палестине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

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По его словам, южнокорейское правительство призывает стороны немедленно ослабить напряжённость и прекратить боевые действия. Он подчеркнул, что Сеул поддерживает международные усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Как отметили в министерстве, в настоящее время около 16 граждан Южной Кореи проживают на Западном берегу, ещё четыре человека — в секторе Газа.

Известно, что вооружённый конфликт между Израилем и Палестиной продолжается с 10 мая. За последние девять дней скончались по меньшей мере 219 палестинцев и 12 израильтян.