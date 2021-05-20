Джакарта, , 13:21 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5797 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 20 мая в Индонезии выявили 1 758 898 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус смогли 4969 жителей Индонезии. В Индонезии выздоровели 1,6 млн пациентов с COVID-19.

В период с 19 по 20 мая 2021 в Индонезии от COVID-19 скончались 218 человек. Всего эпидемия унесла жизни 48 887 человек.

На сегодняшний день в Индонезии зарегистрировано 88 439 активных случаев COVID-19.