Ереван, , 13:23 — REGNUM У армянской стороны есть политическая воля для решения вопроса о Нагорном Карабахе. Об этом 20 мая заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства республики.

По словам и. о. главы армянского правительства, страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ и все международное сообщество стали более активно говорить о долгосрочном политическом урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

«Это важно потому, что звучат утверждения о том, что вопрос решен. Мы можем констатировать, что международное сообщество утверждает обратное. Хочу подчеркнуть политическую волю нашего правительства пойти и урегулировать вопрос», — сказал Пашинян.

Также он уточнил, что данные трудные, болезненные и проблематичные вопросы нужно решить для того, чтобы не допустить войны в долгосрочной перспективе и начать новую эру мирного развития для Армении и армянского народа.

«Это нелегкая работа, крайне сложная работа, и здесь нужна политическая воля, способность принимать удары, открытый и честный диалог с обществом, и мы пойдем по этому пути», — добавил и. о. главы правительства Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы армянского правительства Никол Пашинян заявил, что на территории Армении всё ещё остаются порядка 500−600 азербайджанских военных.