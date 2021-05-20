Москва, , 13:20 — REGNUM Предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова об использовании труда заключённых на объектах, где работают мигранты, новое и требует обсуждения. Об этом 20 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он добавил, что в администрации президента РФ пока не позиции по этому вопросу.

«Здесь никакой позиции я не могу озвучить, это такая новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске 20 мая глава ФСИН Александр Калашников предложил нехватку рабочей силы на крупных объектах устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов. По его словам, ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан.

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Калашников считает, что в дальнейшем эти люди останутся в регионах работать и социализуются.

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