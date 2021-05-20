Киев, 20 мая 2021, 13:22 — REGNUM На Украине очень неплохое правительство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.
Зеленский отметил, что в правительстве Украины не будет опытных политиков по типу бывших премьер-министров Владимира Гройсмана, Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины перечислил критерии, согласно которым представители крупного бизнеса на Украине будут признаваться олигархами.
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