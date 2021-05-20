Абаза, Хакасия, , 13:17 — REGNUM Жителям города Абазы, пострадавшим от паводка, будет оказана необходимая помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в правительстве Хакасии.

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В Абазе в зоне подтопления в настоящее время находятся 58 приусадебных участков. Эвакуированы 116 человек. Четверо размещены в пункте временного размещения (ПВР), остальные — у родственников.

В городе работают оперативные группы, полиция, МЧС и другие специалисты. Проводятся подворовые обходы.

Напомним, 20 мая в Абазе побывал глава Хакасии Валентин Коновалов. Он пообщался с горожанами и провёл заседание оперштаба.

«Специалисты дают непростой прогноз — ожидается дальнейший подъём воды. Но паводковая обстановка находится на постоянном контроле», — отметил Коновалов.

По словам главы региона, сейчас необходимо оперативно оценить ущерб и оказать помощь пострадавшим жителям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Абазе из-за поводка введён режим ЧС. Уровень воды в реке Абакан вырос из-за обильных осадков и таяние снега в верховьях реки.

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