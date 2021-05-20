Москва, , 13:16 — REGNUM Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена является позитивным сигналом, заявил 20 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, это позитивный сигнал. Сам факт разговора, который, как сказал Лавров, был конструктивным, тоже событие, которое заслуживает позитивной оценки», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что процесс налаживания отношений РФ и США не будет простым, так как накопилось очень много проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча глава МИД РФ Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике ознаменовала собой первые личные переговоры на высоком уровне между Россией и США с начала президентства Джо Байдена.

Во время переговоров Энтони Блинкен заявил, что стабильные и предсказуемые отношения между двумя странами пошли бы на благо всему миру.

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