Киев, , 13:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая показал переписку в своем телефоне журналисту оппозиционного телеканала «Наш» Максиму Назарову, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, отвечая на вопрос о расследовании дела об убийстве журналиста Шеремета, Зеленский сообщил прессе, что он переписывается с одной из подозреваемых по этому делу, Яной Дугарь. После скептической реакции журналиста Зеленский пригласил его к себе и показал в телефоне переписку. По словам президента, это доказывает, что ему не все равно, как будут развиваться события в этой истории.

Также глава Украины заявил, что если подозреваемых по делу Шеремета оправдают, это может стать причиной отставки главы МВД Арсена Авакова.

«Я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться или нет, и он это знает», — сказал Зеленский.