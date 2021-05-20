Пенза, , 13:46 — REGNUM В Пензенской области вторые сутки подряд выявляют по 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным общероссийского оперативного штаба на 20 мая, всего в регионе подтверждено 46 468 случаев инфицирования.

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Выздоровели после болезни 43 841 пациент, за сутки — 77 человек. Скончались от COVID-19 еще пятеро пензенцев, с начала наблюдения — 748 человек. Число активных больных на сегодняшний день составляет 1889 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Городской больнице №40 Санкт-Петербурга начали проводить исследования на наличие клеточного иммунитета при COVID-19 — так называемого гуморального иммунного ответа.

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