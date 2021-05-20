Москва, , 13:18 — REGNUM 26 мая в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится тридцатое заседание Экспертного клуба «Регион».

Пресс-центр REGNUM © ИА REGNUM

Тема заседания: Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии

Социально-экономические и политические факторы, влияющие на начало кампании.

Затухание протеста и его причины.

Парламентские партии на старте кампании: рейтинги, активность, мобилизационные возможности.

Праймериз «Единой России»: кадровое обновление и конкурентные округа.

Работа над «Народной программой» и отчётом «Единой России»: общая логика и социальные акценты.

Непарламентские партии на старте кампании. Произошла ли их сегментация на «проходных» и «непроходных»?

4 сценария АПЭК и другие вероятные сценарии кампании-2021.

Экспертный клуб «Регион» — ведущая дискуссионная площадка, на которой ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики. Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Постоянными участниками заседаний Экспертного клуба «Регион» являются Евгений Сучков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Журавлев, Ростислав Туровский, Григорий Казанков, Андрей Максимов, Глеб Кузнецов, Алексей Куртов, Владимир Климанов, Юрий Загребной, Максим Жаров, Павел Данилин, Сергей Поляков и другие известные политологи, политтехнологи и эксперты.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: 26 мая в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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