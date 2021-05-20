Москва, 20 мая, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Процедура подключения газа к участкам должна быть понятной и доступной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Steven Depolo Газ

Он попросил членов правительства внимательно отнестись к решению вопросов по газификации.

«Ещё раз обсудить все детали с регионами. В том числе в Государственной думе, где рассматривается соответствующий законопроект. Прежде всего, учесть интересы потребителей, чтобы процедура подведения газа к их участкам была понятной и доступной. Именно запросы людей должны быть в центре внимания при организации этой работы», — сказал Мишустин.