Кострома, , 15:09 — REGNUM Большинство костромских выпускников выбрали для сдачи единого государственного экзамена в 2021 году точные предметы. Об этом со ссылкой на информацию регионального департамента образования и науки сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЕГЭ © Иван Шилов

ЕГЭ в 2021 году сдадут 3,5 тысячи выпускников 11 классов и 357 выпускников прошлых лет. Для сдачи экзамена в регионе организуют 40 пунктов. Большая часть бывших школьников выбрала «не лирические» предметы. ЕГЭ по математике напишут 2088 человек, физику сдадут 547 молодых людей, информатику — 495 человек, химию и биологию — 1301 человек.

ЕГЭ по информатике пройдёт в новом формате — сдавать его выпускники будут не с помощью бумажных бланков, а на компьютерах. Для этой цели подготовлены 300 ноутбуков. Экзамен по обществознанию в этом году сдадут 1670 человек, иностранные языки — 284 человек. Семь человек выбрали французский язык, 17 — немецкий. Число выпускников, выбравших географию и историю осталось на уровне прошлого года.

Единый государственный экзамен в этом году пройдёт по единому расписанию для всей России. Основной период ЕГЭ намечен на 31 мая — 2 июля, дополнительный период пройдёт с 12 по 17 июля. ЕГЭ в этом году сдают лишь те выпускники, которые намерены поступать в вузы.

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