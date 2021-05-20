Москва, 10 ноября, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» подал заявление в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по матчу с «Уфой». Об этом 10 ноября сообщает «Чемпионат».

"Мы подали заявление в ЭСК по трём эпизодам. Первый — эпизод с неназначенным пенальти на Мевле. Второй — момент с Антоном Заболотным на 69-й минуте. Третий момент с Миладиновичем и жёлтой карточкой», — сказал гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября «Сочи» и «Уфа» сыграли вничью с «Сочи» в 14-м туре чемпионата России со счётом 1:1.

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