Москва, 20 мая, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать механизм, позволяющий вернуть потраченные средства жителям России, купившим путёвки в летние лагеря.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

«Надо в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путёвки для детей в летний лагерь, потраченные средства, — сказал Мишустин 20 мая на заседании правительства. — Если необходимо, представить предложения по увеличению финансирования».

Премьер-министр отметил необходимость учесть все замечания главы государства, сделанные 19 мая на совещании с членами правительства.

Напомним, в России запускают программу «детского» кешбэка, по которому возвращается половина стоимости путёвок в летние лагеря.