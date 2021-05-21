Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Встать на путь ядерного разоружения предложили президенту США Джо Байдену 14 католических лидеров — епископов и ученых. Об их воззвании рассказало китайское издание UCA News.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Байдену советуют заключить новое соглашение с Москвой о сокращения запасов атомного оружия. Соглашение должно строиться на основе отказа от применения первым ядерных вооружений в военном планировании. Его важными принципами должны быть сотрудничество с Россией и другими странами в деле сокращения ядерных арсеналов, перенаправление расходов с модернизации и разработки нового оружия на нужды людей, работа над ратификацией и вступлением в силу 25-летнего Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и содействие Договору о запрещении производства расщепляющегося материала.

Авторы обращения подчеркивают его связь с многочисленными призывами папы Римского Франциска избавить мир от ядерного оружия. Байдену также напомнили, что он католик, и должен прислушиваться к тому, что говорит папа.

О других темах мировой католической прессы читайте в материале Станислава Стремидловского «В собор Святой Софии в Стамбуле вошли с мечом в руках».