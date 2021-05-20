20 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Станислав Тарасов, , 16:00 — REGNUM Как сообщил исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб, в течение 24 часов может быть подписано соглашение о прекращении огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля. По его словам, «усилия арабских стран во главе с Египтом по координации с другими сторонами увенчались успехом в виде проекта соглашения», который был подготовлен во время посещения Рамаллы египетской делегацией. Вместе с тем Раджуб подчеркнул, что нынешнее обострение конфликта «создало новую реальность, и ситуация не будет такой, как 10 дней назад». Эту информацию подтвердил и замглавы политбюро ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук, но с уточнением, что «режим прекращения огня может быть введен в ближайшие два дня». Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поддержал «скорую деэскалацию кризиса и прекращение огня», хотя ранее США заблокировали не менее четырех попыток принять заявление Совета Безопасности ООН с призывом «о прекращении насилия и оказании гуманитарной помощи Газе». По данным американских изданий, Байден остановил готовившуюся Израилем наземную операцию против Газы, и именно благодаря его усилиям переговоры между Египтом и ХАМАС о прекращении огня сдвинулись с мертвой точки, отчего появился шанс для выхода из вооруженного конфликта.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Не молчит и Европейский союз. 26 из 27 стран — членов ЕС (за минусом Венгрии) призвали Израиль и ХАМАС к прекращению огня. Главы МИД заявили о необходимости перемирия, защиты мирного населения и доступа гуманитарной помощи в зону конфликта, хотя осудили ракетные удары ХАМАС и поддержали право Израиля на самооборону. В то же время они призвали Израиль отказаться от дальнейших выселений палестинских семей из Восточного Иерусалима, что считается причиной обострения конфликта с сектором Газа. Любопытно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Париж обвинил Евросоюз в антиизраильской позиции. По его словам, «в целом есть проблема с этими европейскими заявлениями», которые, по его словам, «являются очень односторонними». В регион отправляется глава МИД Германии Хайко Маас. Он посетит палестинские территории, проведет переговоры с премьер-министром Палестинской национальной автономии (ПНА) Мухаммедом Штайе. В Израиле встретится с израильским министром иностранных дел Габи Ашкенази, главой минобороны Бени Ганцем, а также с президентом Реувеном Ривлином.

Теперь о «новой реальности» в регионе, появившейся в результате нынешнего палестино-израильского вооруженного конфликта, о чём говорит Раджуб. Конечно, Израиль способен выиграть на поле боя войну против ХАМАС. Но он, как считает израильское издание The Jerusalem Post, проиграл против него информационную войну, «потерял поддержку мирового общественного мнения и сочувствие, которые стало склоняться в пользу палестинцев». Это удивительно, потому что раньше всё было наоборот. «ХАМАС изображается как защитник палестинцев, — пишет газета, — а Израиль, который справедливо отреагировал на неизбирательные ракетные обстрелы, совершив нападения на террористические цели в Газе, несправедливо воспринимается как агрессор, а не жертва, система «железного купола» для публичной дипломатии оказалась пробитой». Помимо того, стала укрепляться идея «двух государств», а не «одного государства для двух народов», особенно после того как в поддержку ХАМАС выступили и арабы — граждане Израиля. В результате обострилась проблема идентичности Израиля как еврейского государства.

Еще один момент, на который обращают внимание израильские эксперты. Кризис в секторе Газа, видимо, не случайно совпал с неудачными попытками Нетаньяху сформировать правительство. События произошли в момент, когда начались переговоры о формировании правительства без него. Наконец, палестино-израильский конфликт ослабляет позиции Израиля на Ближнем Востоке. Это становится очевидным, если принимать в расчет заявления Израиля о связи ХАМАС с некоторыми странами региона. Движение показывает, что с Израилем можно обращаться и с позиции силы во внешнем контуре. А во внутреннем контуре использовать в своих интересах арабов — граждан Израиля, превращая его в заложника своих недавно восстановленных отношений с ключевыми арабскими странами. Что дальше? Реальным представляется соглашение о прекращении огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля. Это первично. Проблемными выглядят вопросы, связанные с выходом на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Генсек ООН призвал стороны вернуться к формуле «два государства для двух народов», которая предусматривает создание рядом с Израилем государства Палестина с общей для двух стран столицей в Иерусалиме. Прежние усилия мировой дипломатии запустить этот процесс не приносили успехов из-за замысловатой паутины интересов на Ближнем Востоке. Глава МИД России Сергей Лавров призвал в целях урегулирования кризиса в Газе срочно созвать заседание «ближневосточного квартета», куда входят ООН, США, ЕС и Россия. Потом американские издания сообщили, что Москва предложила расширить состав «квартета» до нового формата «4+4+2+1». Это четыре изначальных члена плюс Египет, Иордания, ОАЭ и Бахрейн, плюс Израиль и Палестина, плюс Саудовская Аравия. Россия объяснила, что включение последней обусловлено тем, что Эр-Рияд в 2002 году предложил мирный план под названием «Арабская мирная инициатива». Примечательно то, что Турция в предложенном формате отсутствует, что может объясняться и сохранением напряженности между ней и Израилем. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в недавнем телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным выдвинул идею создать «международные силы по защите палестинцев».

Кремль действует осторожно и воздерживается от каких-либо инициатив, которые можно истолковать как враждебные по отношению к Израилю. В то же время Москва, в отличие от США и ЕС, не признает ХАМАС террористической организацией и ранее принимала его делегации в рамках обсуждения мирных усилий. Это при том, что существует фактор минимального участия в событиях властей в Рамалле, где глава автономии Аббаса отложил выборы, опасаясь, что ХАМАС движется к победе, аналогичной той, которую он одержал на парламентских выборах в 2006 году. Поэтому никто не знает, в чём заключается долгосрочная цель ХАМАС и в чем он видит выгоду от запускаемых им по Израилю ракет. Что же касается Вашингтона, то, по оценке американского издания The Washington Post, «Байден проходит первое серьезное испытание масштабным конфликтом между Израилем и палестинцами, и у него нет не только простых, но и вообще новых решений, хотя политика на Ближнем Востоке тяготеет к переменам и к отказу от безоговорочной поддержки Израиля». Возможно, полагает колумнист газеты Уолтер Рассел Мид, «изучается вопрос об одном государстве, о некоей конфедерации палестинцев с Иорданией или других формах устройства».

Тогда «события в Газе могут быть более значимыми, чем прежде». Всё еще впереди, и многое будет зависеть о того, станет ли Израиль дальше оглядываться на США и ждать от них какой-либо помощи. Пока же будем ждать наступления режима прекращения огня между ХАМАС и властями Израиля.