Псков, , 13:22 — REGNUM В Псковской области в пять раз больше выписывают по выздоровлению после коронавируса, чем выявляют новых инфицированных. За минувшие сутки в регионе было выявлено 35 новых носителей коронавируса, что на 19 человек меньше, чем сутками ранее. При этом выписаны по выздоровлению 185 жителей. Об этом 20 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 37 362 случая заражения. Выздоровели 31 069 жителей. Умерли 383 человека, в том числе за минувшие сутки зарегистрировано пять новых летальных исходов от COVID-19.

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