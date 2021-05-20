Киев, 20 мая, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Законопроект, направленный против украинских олигархов, появится на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Он также рассказал о возможностях олигархов, против которых направлен законопроект.

«Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет — люди получат билет с надписью «олигарх», — рассказал Зеленский.

По его словам, люди, признанные олигархами, попадут в специальный реестр, после чего могут потерять значительную часть активов, которые находятся за границей.

Президент Украины отметил, что для борьбы с олигархами будут применяться не персональные санкции, а законы страны.

«У них… есть возможность не быть олигархами и не стать ими. Согласно этому закону, им будет предоставлено время, не очень долгое, избавиться всего этого влияния», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что на Украине нет ни диктатуры, ни монархии, а лично он готов нести ответственность за свои действия, в частности за решения, принятые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.