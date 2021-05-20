Зеленский рассказал, когда появится законопроект о «деолигархизации»
Киев, 20 мая, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Законопроект, направленный против украинских олигархов, появится на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.
Он также рассказал о возможностях олигархов, против которых направлен законопроект.
По его словам, люди, признанные олигархами, попадут в специальный реестр, после чего могут потерять значительную часть активов, которые находятся за границей.
Президент Украины отметил, что для борьбы с олигархами будут применяться не персональные санкции, а законы страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что на Украине нет ни диктатуры, ни монархии, а лично он готов нести ответственность за свои действия, в частности за решения, принятые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.