Москва, , 13:02 — REGNUM Российская валюта продолжает торговаться в отрыве от волатильности нефтяных цен, плавно передвигая локальные максимумы и подталкивая доллар к отметке 73 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня, 20 мая, пара доллар/рубль коснулась отметки 73,35 руб. впервые за десять дней, после чего немного отскочила. Общая тенденция к укреплению рубля остается в силе.

Рубль продолжает демонстрировать устойчивость к колебаниям цен на нефть, которые в последние дни торгуются, мягко говоря, волатильно.

Так, 19 мая нефть марки Brent в моменте теряла свыше 5%, затем сократила потери и перешла к восстановлению сегодня, но с открытием европейской сессии снова оказалась под давлением.

Отчасти трейдеры проявляют нервозность с оглядкой на переговоры США и Ирана, опасаясь увеличения мирового предложения со стороны исламского государства в случае заключения новой ядерной сделки.

Также российская валюта проявляет равнодушие к колебаниям доллара, который заметно вырос против большинства конкурентов по итогам торгов среды, получив поддержку со стороны ястребиного протокола апрельского заседания ФРС.

Центробанк отметил, что на в определенный момент будет целесообразным задуматься о сворачивании стимулов, если восстановление экономики продолжит набирать обороты. Рисковым активам такой посыл пришелся не по нраву, хотя реакция рынков оказалась непродолжительной.

Одна из главных причин такого хладнокровия рубля кроется в дальнейшем уходе геополитической премии по мере спада напряженности между Россией и Западом.

Трейдеры уповают на то, что в следующем месяце встреча лидеров РФ и США все же состоится и будет плодотворной.

Кроме того, российская валюта получает традиционную поддержку со стороны налогового периода, эффект от которого будет более выраженным на следующей неделе.

При сохранении восходящего уклона рубля, в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может дойти до уровня 73 руб. в ближайшие дни, если доллар будет оставаться слабым. Евро/рубль будет и далее предпринимать попытки тестирования уровня 90 руб.», — считает эксперт.

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