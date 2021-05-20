Анкара, 21 мая, 2021, 01:29 — ИА Регнум. В бывшем соборе Святой Софии, ставшем по решению президента Турции Реджепа Эрдогана мечетью, впервые за 87 лет прозвучала молитва в честь окончания Рамадана, сообщает итальянское издание AsiaNews.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган в храме Святой Софии. Стамбул

Так как в стране действуют ограничения из-за пандемии, большинство из тех, кто пришел к месту действия, стояли снаружи. Мероприятие собрало сотни людей. Возглавивший служение глава правительственного Управления по делам религий — высшего религиозного органа Турции — Али Эрбаш поднялся на кафедру с мечом в руках. Сама служба сопровождалась антиизраильскими выкриками на фоне боевых действий между Израилем и ХАМАСом.

Али Эрбаш выразил сочувствие палестинцам, рассказав о «плаче обиженных земель исламской земли» от Йемена до Сирии, включая Палестину. Эрбаш заявил, что пока Палестина и мечеть Аль-Акса «не будут полностью свободны», каждый «день окончания Рамадана будет отмечен скорбью».

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «В собор Святой Софии в Стамбуле вошли с мечом в руках».