Москва, , 13:01 — REGNUM Подводка газа даст толчок развитию фермерства, предпринимательства в малых населённых пунктах, а сохранение жизни в российской глубинке является важнейшим вопросом для выживания нашей страны в её традиционном виде, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 20 мая.

Как сообщалось ранее, в Госдуму были внесены поправки в закон о доведении газа до участка без привлечения средств граждан.

« "Бесплатное подключение к газу» — это, конечно, красивая фраза. На самом деле те, кто занимался вопросом газификации, знают, что после подведения газовой трубы к границам участка надо ещё провести её по участку и ввести в дом. Это стоит денег и немалых. Во всяком случае, реальный ввод газа в дом обойдётся жителю сельской местности не в одну и не в две зарплаты и не в две и не в три пенсии.

Тем не менее, речь идёт о большом шаге вперёд, если только региональные газовые компании, компенсируя себе затраты на подведение газа к границам владений, не повысят расценки на его ввод в дом. За тем, чтобы этого не произошло, должны проследить и администрация президента, и депутаты, и региональные власти.

Население средней полосы России, о чем могу говорить на основе опыта моей собственной жизни частью в Москве, а частью — в Тульской области в последние восемь лет, живёт очень тяжело. Восемь лет назад царил почти полный упадок, но в последние годы положение и с коммунальным хозяйством, и с дорогами, по другим вопросам заметно улучшается. Но реально, если вернуться к вопросу отопления, а магистральный газ нужен преимущественно для этого, люди всё ещё топят дровами. Это недёшево, но, главное, физически тяжело, особенно для пожилых.