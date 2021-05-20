Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 20 мая во время брифинга для иностранных журналистов в Вашингтоне прокомментировала развитие отношений между США и Польшей. Об этом сообщает Polskie Radio.

Отвечая на вопрос польского корреспондента, как Джо Байден планирует выстроить отношения с польскими властями, которые были в очень хороших отношениях с его предшественником Дональдом Трампом, Джен Псаки сказала, что «президент США рассматривает эти отношения с точки зрения общих геостратегических интересов».

»Интересы США и Польши совпадает вне зависимости от того, кто президент в этих странах, потому что у наших стран общие интересы в восточноевропейском регионе. И это не просто интересы в какой-то области сотрудничества, а всеобъемлющие геостратегические интересы», — заявила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что «для президента Джо Байдена важно партнерство не только с Польшей, а со всей Восточной Европой». «Особенно это важно с точки зрения безопасности. Президент США уже принимал участие в саммите «Бухарестской девяти», соорганизатором которого выступает Польша», — заключила она.