Саранск, , 13:00 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 20 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 30 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 645 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 16 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 435 жителей Мордовии. 266 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки от COVID-19 скончались двое жителей республики, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1944 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 19 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 519 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1945 человек.